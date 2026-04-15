Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Diebstahl - Fahrzeugbrand - Vor Kontrolle geflüchtet - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Vor Kontrolle geflüchtet

Gegen 23:35 Uhr am Dienstagabend fiel Beamten des Polizeireviers Aalen ein BMW auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit die Gartenstraße in Richtung Hofherrnweiler befuhr. Die Kollegen entschieden sich deswegen dazu den Fahrer des BWM zu kontrollieren. Beim Erkennen der Polizei, die ihn mit Sondersignalen zum Anhalten aufforderte, beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Er fuhr anschließend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Fackelbrückenstraße bis in die Friedrich-Schwarz-Straße. Von dort setzte er seine Fahrt in die Silcherstraße fort. Hier stoppte er sein Fahrzeug, sodass die Beamten eine Kontrolle durchführen konnten. Der 18-jährige Fahranfänger wies während der Fahrt ein verkehrswidriges sowie rücksichtsloses Fahrverhalten auf. Zudem erreichte er Geschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern, obwohl nur Höchstgeschwindigkeiten von 30 km/h erlaubt waren.

Oberkochen: Fahrzeugbrand

Gegen 0:45 Uhr wurde am Mittwoch ein PKW-Brand im Turmweg/ Alte Sonnenbergschule gemeldet. Beim Eintreffen der Polizei konnte festgestellt werden, dass der Mercedes bereits durch die Feuerwehr Oberkochen gelöscht wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Die Brandursache ist derzeit unbekannt.

Neresheim: Versuchter Einbruch

Unbekannte versuchten zwischen Montag, 16:15 Uhr und Dienstag, 15 Uhr, in ein Grillhäuschen auf einem Sportgelände im Sohl einzubrechen. Dies misslang allerdings, weshalb lediglich Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro entstand. Hinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim unter 07326/919000 entgegen.

Jagstzell: Diebstahl aus PKW

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein Peugeot in der Sonnenhalde durch einen Unbekannten unerlaubt geöffnet. Gegen 20 Uhr stellte der 48-Jähriger sein Fahrzeug auf einem Stellplatz in der Sonnenhalde ab. Als er am Dienstag gegen 6:50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass die Beifahrertür leicht geöffnet war und aus dem Fahrzeug ein Geldbeutel entwendet wurde. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Bopfingen: Erdbeerhaus aufgebrochen

Zwischen Samstag, 15 Uhr und Dienstag, 8 Uhr, wurde in der Neue Nördlinger Straße ein Spargel-/ Erdbeerhaus aufgebrochen. Anschließend entwendeten die Diebe etwa 10 kg Erdbeeren sowie je eine Flasche Erdbeerwein und Erdbeerlimes. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 entgegen.

Brainkofen: Unfallflucht

Ein VW Polo, der am Freitag zwischen 18 Uhr und 18:30 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Osterwiesenstraße abgestellt war, wurde in dieser Zeit von einem anderen Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt der Polizeiposten Leinzell unter der Telefonnummer 07175 9219680 entgegen.

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