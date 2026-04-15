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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Rosengarten: Verkehrsunfall mit Lkw

Am Dienstagvormittag gegen 08:30 Uhr befuhr ein 59-jähriger Lkw-Fahrer die Haller Straße. Als er in die Klingengasse einbiegen wollte, streifte er mit seinem Lkw zwei dortige Hauswände, sowie ein Wohnmobil und verursachte dadurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro.

Schwäbisch Hall: Lkw bleibt an Gebäude hängen

Ein 52-jähriger Lkw-Fahrer war am Dienstagabend gegen 20:50 Uhr auf der Neuen Straße unterwegs. Als er dort Rangieren wollte, streifte er eine Fassade eines dortigen Gebäudes und beschädigte seinen Aufbau und die Fassade. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 5000 Euro.

Crailsheim - Unfallflucht

Zwischen Samstagabend und Montagmittag verursachte ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz des McDonald's Sachschaden an dem geparkten BMW einer 18-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich an das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 zu wenden.

Stimpfach - Unfall mit Personenschaden

Ein 58-jähriger Isuzu-Fahrer überholte am Dienstagmittag auf der K2643 einen vorausfahrenden 38-jährigen Opel-Fahrer und beabsichtigte anschließend nach links abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, in deren Folge sich das Fahrzeug des 58-Jährigen überschlug. Der Fahrer wurde hierdurch leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Rot am See - Frontalzusammenstoß

Am Dienstagnachmittag befuhr ein 71-jähriger Dacia-Fahrer die Gerabronner Straße, als ihm ein 39-jähriger Ford-Fahrer entgegenkam und beide Autos frontal kollidierten. Beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt insgesamt bei etwa 10.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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