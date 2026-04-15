Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch - Scheibe an Pkw eingeschlagen - Trunkenheitsfahrt - Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Remshalden-Grunbach: Versuchter Einbruch

Am Dienstag zwischen 7 Uhr und 17 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Mehrfamilienhaus in der Ernst-Heinkel-Straße einzubrechen. Hierbei verursachten die Einbrecher Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro, gelangten aber nicht ins Gebäude. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum versuchten Einbruch aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Winnenden: Heckscheibe an Pkw eingeschlagen

Am Dienstagnachmittag wurde in der Stöckachstraße die Heckscheibe eines geparkten Transporters eingeschlagen. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07195 6940 Zeugenhinweise entgegen.

Allmersbach im Tal/Heutensbach: Trunkenheitsfahrt und ohne Fahrerlaubnis

Eine 44-jährige Opel-Fahrerin war am Dienstag, gegen 23:20 Uhr auf der Landhausstraße in Fahrtrichtung B14 unterwegs, als sie einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Die 44-jährige gab im Gespräch sofort an, dass sie keine Fahrerlaubnis besitzen würde. Da im Atem der Opel-Fahrerin Alkoholgeruch auffiel, wurde der 44-Jährigen ein Alkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert über 1,1 Promille. Die 44-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Schorndorf: Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Am Dienstag, zwischen 09 Uhr und 23 Uhr entwendeten unbekannte Täter ein rotes E-Bike der Marke "Haibike". Das E-Mountainbike war an den Fahrradständern am Bahnhof abgestellt und hatte einen Wert von etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 2040.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell