Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmiererei - Diebstahl

Aalen (ots)

Lorch/Waldhausen: Farbschmiererei

Am Mittwoch, 08.04.2026, wurde festgestellt, dass in einem bisher unbekannten Zeitraum in der Unterführung am Bahnhof in der Lorcher Straße mit schwarzer Sprühkreide an die Wand besprüht wurden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Polizeiposten Lorch bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07172 7315.

Ruppertshofen/Birkenlohe: Kennzeichen entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Sonntag, 18:00 Uhr und Montag, 15:00 Uhr, das hintere Kennzeichenschild, GD-MS 1992, eines im Haldenhausweg geparkten BMWs. Das Schild wurde mit Gewalt mitsamt der Kennzeichenhalterung abgerissen. Hinweise nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Telefonnummer 07176 6562 entgegen.

Aalen: E-Scooter entwendet

Am Samstagabend gegen 22:25 Uhr wurde festgestellt, dass in der Johann-Gottfried-Pahl-Straße ein E-Scooter, der mit einem Schloss gesichert war, entwendet wurde. An dem schwarzen Elektroroller Ninebot E2 Pro war das Versicherungskennzeichen 825 WKZ angebracht. Das Polizeirevier Aalen bittet um Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des E-Rollers unter der Telefonnummer 07361 524-0.

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