Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zierkirschbaum beschädigt & Vandalismus in Schule

Aalen (ots)

Waiblingen-Hohenacker: Zierkirschbaum beschädigt

Zwischen Freitag, 20.03.2026 und Samstag, 11.04.2026 wurden in einem Garten im Pfauenweg zwei von insgesamt drei Stämmen eines Zierkirschbaumes abgesägt und der Baum hierdurch beschädigt. Der Polizeiposten Hohenacker hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 82149 um Zeugenhinweise.

Weinstadt-Endersbach: Vandalismus in Schule

Im Chemiebau des Remstal-Gymnasiums wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen die Glasscheibe der Eingangstüre eingeschlagen und der Türgriff abgerissen. Der verursachte Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

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