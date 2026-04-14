Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Unfälle - Diebstahl

Aalen (ots)

Essingen/Lauterburg: Kontrolle über Fahrzeug verloren

Vermutlich aufgrund schlechter Sicht- und Witterungsverhältnisse sowie nicht angepasster Geschwindigkeit verlor am Montag gegen 21:30 Uhr ein 18-jähriger Peugeot-Fahrer in einer Rechtskurve der Albstraße die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Audi einer 19-Jährigen zusammen. Beide Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Essingen: Gegen Baum geprallt

Eine 26-jährige Skoda-Fahrerin kam am Montag gegen 21 Uhr in einer Rechtskurve der Daimlerstraße aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Straße ab. Anschließend rutschte der PKW über eine Wiese und prallte gegen einen Baum. Hierbei wurde die 26-Jährige leicht verletzt.

Essingen: Unfallflucht

Am Samstag bog ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 15 Uhr und 15:30 Uhr von der Breslauer Straße in die Riesengebirgsstraße ab. Im Zuge dieses Fahrmanövers kollidierte er vermutlich aufgrund unzureichenden Sicherheitsabstandes mit einem dort geparkten Opel einer 57-Jährigen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Unterschneidheim/Zipplingen: Diebstahl aus Dorfladen

Am Montag entwendeten Diebe gegen 2 Uhr aus einem Dorfladen in der Wilflinger Straße mehrere Lebensmittel sowie Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Neuler/Ebnat: Zu weit links gefahren

Ein 16-jähriger Krad-Lenker befuhr am Montag, gegen 18 Uhr, die K3232 von Neuler in Richtung B19. Hierbei kam ihm ein grauer Passat entgegen. Da dieser zu weit links fuhr, musste der 16-Jährige mit seinem Kleinkraftrad ausweichen. Infolgedessen stürzte er und kollidierte mit der Leitplanke. Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Am dem Kleinkraftrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Lorch: PKW erfasst Radfahrer

Von dem Grundstück einer Waschanlage fuhr am Montag um 17:20 Uhr eine 24-Jährige mit ihrem Citroen auf die Maierhofstraße ein. Hierbei übersah sie einen von rechts heranfahrenden 28-jährigen Radfahrer und erfasste diesen mit ihrem Fahrzeug. Der Radler wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Schaden am Fahrrad wird auf etwa 1000 Euro beziffert.

Schechingen: Omnibus streift PKW

Eine 80-jährige Lenkerin eines Hyundai befuhr am Montag um 16:20 Uhr die Langenstraße in Fahrtrichtung Eschach. In einer dortigen Rechtskurve kam der Hyundai-Lenkerin ein schwarzer Omnibus entgegen, dessen Fahrer gegen das Rechtsfahrgebot verstieß, so dass er mit seinem Omnibus den Hyundai streifte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Fahrer bzw. den Omnibus nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

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