Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Versuchte Einbrüche

Aalen (ots)

Waiblingen: Von der Straße abgekommen

Ein 60 Jahre alter BMW-Fahrer befuhr am Montag gegen 11:25 Uhr die Max-Eyth-Straße und kam hierbei alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er mit einem Verkehrsschild kollidierte. Der beim Unfall entstandene Schaden wird auf 13.000 Euro geschätzt, der Fahrer blieb unverletzt.

Weinstadt-Beutelsbach: Versuchter Einbruch

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmittag versuchten bisher unbekannte Diebe in einen Kindergarten in der Schubertstraße einzubrechen. Die Einbrecher gelangten nicht in das Gebäude, verursachten beim Einbruchsversuch aber mehrere hundert Euro Sachschaden. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07151 65061 Zeugenhinweise entgegen.

Fellbach: Auffahrunfall auf der B14

Ein 35 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr am Montag gegen 10:25 Uhr die B14 in Richtung Waiblingen. Hierbei bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 50 Jahre alte Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Die 61-jährige Mitfahrerin im Mercedes des 50-Jährigen erlitt beim Unfall leichte Verletzungen. An den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

Zwischen Freitag, 12 Uhr und Montag, 17:45 Uhr wurde in der Esslinger Straße ein geparkter Opel von einem bisher unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher.

Fellbach: Versuchter Einbruch

Am Montagabend gegen 21:10 Uhr versuchte ein bisher unbekannter Dieb in ein Wohnhaus in der Seidenstraße einzubrechen. Vermutlich weil er bei der Tatausführung gestört wurde, brach der Täter den Einbruchsversuch ab und flüchtete. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Backnang: Betrunken gegen Leitplanke geprallt

Eine 44-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr am Montagabend gegen 18:40 Uhr die B14 in Richtung Oppenweiler. Hierbei prallte sie zunächst alleinbeteiligt gegen die linke und anschließend gegen die rechte Leitplanke. Ein Alkoholtest bei der Autofahrerin ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille, weshalb die Frau eine Blutprobe abgeben musste.

Plüderhausen: Verkehrsunfallflucht

Am Montagmorgen gegen 05:10 Uhr befuhr ein 26-jähriger Peugeot-Fahrer die Adelbergerstraße in Richtung Gmünder Straße in Plüderhausen. Bislang unbekannter E-Scooter-Lenker fuhr in entgegengesetzte Richtung auf dem Gehweg und wich aufgrund parkender Fahrzeuge am Straßenrand auf die Fahrbahn aus. Hierbei verlor der E-Scooter- Lenker die Kontrolle und kollidierte mit der Fahrzeugfront des Peugeot. Im Anschluss entfernte sich der E-Scooter-Lenker unerkannt von der Unfallstelle. An dem E-Scooter war kein Kennzeichen angebracht. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 bei der Polizei zu melden.

Rudersberg: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Samstag, 11.04. bis Montag, 13.04. beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Lenker ein geparktes Fahrzeug des DRK Kreisverbands Rems-Murr in der Ahornstraße in Rudersberg. Der Unfallversucher fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Unfallversucher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

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