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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Hüttlingen: Diebstahl von Kupferkabel

Zwischen Donnerstagvormittag, 02.04.2026 und Montagmorgen,13.04.2026, entwendeten Unbekannte aus dem Umspannwerk Goldshöfe zwei ca. 25 Meter lange, schwarz ummantelte Kabel. Die Kabel, mit einem Gesamtgewicht von rund 600 kg, befanden sich im umzäunten Gelände auf zwei Holzpaletten zum Abtransport gelagert. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro. Der Polizeiposten Wasseralfingen bittet um Hinweise auf die Diebe bzw. den Verbleib der Kabel unter der Telefonnummer 07361 9796-0.

Lauchheim/Röttingen: Diebstähle aus Selbstbedienungsladen

Zwei bislang unbekannte maskierte Personen betraten in der Nacht von Sonntag auf Montag um ca. 00:00 Uhr einen Selbstbedienungsladen in der Schenkensteinstraße. Dort entwendeten sie diverse Lebensmittel und verstauten diese in einem mitgebrachten Korb. Weitere Produkte wurde per Hand aus dem Laden getragen.

Bereits am 09.04.2026 gegen 23:10 Uhr wurden aus diesem Selbstbedienungsladen Lebensmittel im Wert von 50-60 Euro von Unbekannten entwendet.

Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Telefonnummer 07363 91904-0 entgegen.

Aalen: Transponder beschädigt

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde ein Transponder an der Wand des Haupteingangs einer Schule in der Galgenbergstraße beschädigt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 524-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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