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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Farbschmiererei und Fahrräder entwendet

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Farbschmiererei

Ein Vandale beschmierte am Montag eine Bushaltestelle an der Jahnstraße. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Schmierfinken unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Fahrräder entwendet

Ein Dieb entwendete zwischen Samstagnachmittag 16:15 Uhr und Sonntag 09 Uhr zwei E-Bikes, welche vor der Einfahrt einer Tiefgarage am Schloßplatz mit Schlössern gesichert waren. Bei den E-Bikes handelt es sich um ein graues E-Bike der Marke "Bulls" und ein blaues Bike der Marke "Steppenwolf". Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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