Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten, Fahrzeugbrand, Mann nach Bedrohung in Haft, u.a.

Aalen (ots)

Weinstadt-Beutelsbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer streifte zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag in der Schönfelderstraße einen geparkter BMW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Durch einen bisher unbekannten Autofahrer wurde zwischen Samstag, 15 Uhr und Sonntag, 13:30 Uhr ein geparkter Opel beschädigt. Der Sachschaden am Opel wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise zum unbekannten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr rückte am Sonntagabend mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften aufgrund einer gemeldeten Rauchentwicklung ins Klinikum in der Schloßstraße aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein im Toaster verkohltes Toastbrot zur Rauchentwicklung geführt hatte, zum Brandausbruch kam es nicht. Durch die Feuerwehr musste lediglich die betroffene Station belüftet werden, es entstand weder Schaden, noch wurde jemand verletzt.

Winnenden: Von der Straße abgekommen

Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Sonntagabend die Kreisstraße 1914 von Winnenden kommend in Richtung Bürg. Hierbei kam er im Bereich einer alleinbeteiligt von der Straße ab. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Winnenden-Höfen: Fahrzeugbrand

In der Nacht auf Montag geriet im Seehaldenweg ein geparkter Jaguar in Brand. Eine Zeugin bemerkte den brennenden Pkw kurz nach 2 Uhr und verständigte die Einsatzkräfte. Als diese vor Ort eintrafen, stand der Pkw bereits im Vollbrand. Das Auto wurde durch die Feuerwehr gelöscht, der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Radfahrerin nach Sturz schwer verletzt

Eine 75 Jahre alte Radfahrerin befuhr am Samstag gegen 17 Uhr die Erich-Herion-Straße und wollte an der Einmündung zur Tannenbergstraße wenden. Hierbei kam sie alleinbeteiligt zu Fall und stürzte. Die Frau zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu, sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Winnenden: Ehefrau bedroht - Mann in Haft

Am Freitagnachmittag (03.04.2026) drohte ein 41 Jahre alter Mann seiner Ehefrau gegenüber an, dass er sie umbringen werde, wenn sie ihm nicht mehrere tausend Euro übergeben würde. Der Mann verließ zunächst die gemeinsame Wohnung, kehrte aber kurze Zeit später wieder zurück und konnte dort festgenommen werden. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Samstag (04.04.2026) beim Amtsgericht Ludwigsburg einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl in Vollzug. Der 41-jährige Iraker wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Schorndorf: Zeugen nach Unfall gesucht

Am Samstagmittag, gegen 12:15 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker von der Hohenstaufenstraße in die Gmünder Straße in Schorndorf ein. Hierbei drängelte er sich vor einen 46-jährigen Audi-Fahrer. In der Folge bremste der Unbekannte abrupt ab und zeigte dem Audi-Fahrer den Mittelfinger. In weiteren Verlauf öffnete der unbekannte Auto-Fahrer seine Tür, woraufhin der Audi-Fahrer ebenfalls seine Tür öffnete. Als der 46-jährige Audi-Fahrer die Tür öffnete, stieß ein von hinten kommender 42-jähriger Motorradfahrer mit der offen stehenden Fahrzeugtür zusammen und kollidierte in der Folge mit dem entgegenkommenden Pkw einer 40-Jährigen. Der Motorradfahrer stand nach dem Sturz auf und schlug dem Audi-Fahrer ins Gesicht. Der Motorradfahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Der unbekannte Pkw-Lenker entfernte sich, ohne dass seine Personalien oder das Kennzeichen des Fahrzeugs festgestellt werden konnten. Er soll mit einem silber/grauen Fahrzeug, vermutlich mit einem VW-Golf GTI unterwegs gewesen sein.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Informationen zu den Beteiligten liefern können. Zeugen können sich beim Polizeirevier Schorndorf unter 07181 2040 melden.

Schorndorf: Diebstahl aus Gärtnerei

Am Freitag, gegen 10:40 Uhr verschafften sich zwei bislang unbekannte männliche Personen über eine unverschlossene Zugangstür Zutritt zu einer Gärtnerei in der Schulstraße und entwendeten Bargeld in Höhe von 150 Euro aus einer offenstehenden Kasse. Ein Mitarbeiter der Gärtnerei verfolgte die flüchtenden Täter zunächst noch zu Fuß. Ihnen gelang allerdings die Flucht. Sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall werden unter 07181 204-0 entgegengenommen.

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