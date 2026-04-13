Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Fahrzeugbrand, Einbruch und versuchter Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots)

Gaildorf: Fahrzeugbrand

Am Samstagnachmittag kam es aufgrund eines technischen Defekts zum Brand eines Opel eines 28-jährigen Fahrers in der Raiffeisenstraße. Der 28-Jährige konnte den Pkw verlassen und blieb unverletzt. Durch den Brand entstand eine Ölspur, sodass die Fahrbahn gereinigt werden musste. Die Feuerwehr war mit 2 Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort.

Vellberg: Einbruch in Wohnung

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Samstag 18 Uhr und Sonntag 10 Uhr Zugang zu einer Wohnung in der Markgrafenallee und entwendete aus dieser eine Spielekonsole und einen Bildschirm. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Am Sonntagnachmittag gegen 13:45 Uhr wollte eine 29-jährige Renault-Fahrerin auf die A6 auffahren und übersah dabei einen entgegenkommenden 19-jährigen VW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei der 19-Jährige und seine 21-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 15:30 Uhr und 16 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts in der Raiffeisenstraße geparkten BMW und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 02:57 Uhr wollte ein 19-jähriger VW-Fahrer zu schnell in einen Kreisverkehr in der Haller Straße einfahren. Aufgrund dessen kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde durch den Aufprall nicht verletzt.

Crailsheim: Versuchter Diebstahl aus einem Pkw

Zwischen Freitagabend und Samstagvormittag öffnete ein unbekannter Täter das unverschlossene Auto eines 53-Jährigen, welches in der Breslauer Straße geparkt war. Der Täter durchsuchte das Handschuhfach, augenscheinlich wurde jedoch nichts geklaut. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Samstag zwischen 13:30 Uhr und 18:45 Uhr beschädigte ein unbekannter Ford-Fahrer in der Straße "In der Kürz" beim Rückwärtsfahren den geparkten Lkw eines 69-jährigen. An der Unfallstelle konnten Glasscherben sowie Teile eines Rücklichts des Verursacherfahrzeugs aufgefunden werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.

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