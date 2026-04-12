Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Rosengarten - Westheim: Motorradfahrer schwer verletzt

Am Samstag gegen 17:00 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Motorrad KTM die Haller Straße, von der B 19 kommend in Richtung Ortsmitte. Aus unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und streifte einen entgegenkommenden PKW Opel Astra, der von einem 34-Jährigen gelenkt wurde. Der 24-Jährige zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Alkoholisiert Unfallflucht begangen

Am Samstag gegen 10:40 Uhr parkte ein 49-Jähriger mit seinem PKW Ford Focus aus einer Parklücke auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Auwiesenstraße aus. Hierbei stieß er gegen einen geparkten PKW Mini und entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro zu kümmern. Der Mann konnte kurz darauf ermittelt werden und da er unter Alkoholeinwirkung stand, wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein einbehalten.

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