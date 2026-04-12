Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Neresheim: Alkoholisiert gegen Mauer gefahren

Am Sonntag gegen 02:00 Uhr befuhr ein 18-Jähriger die Karl-Bonhoeffer-Straße mit seinem PKW Seat. Unter Alkoholeinwirkung stehend, verlor er die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen eine Mauer und ein Metalltor einer Hofeinfahrt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Der 18-Jährige musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

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