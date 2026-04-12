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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vermisstenfahndung erledigt

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Vermisstenfahndung erledigt

Die Vermisstenfahndung nach dem 61 Jahre alten Mann aus Schwäbisch Hall, der seit Donnerstag (09.04.2026) vermisst wurde, ist erledigt. Der Mann wurde am Mittag des 12.04.2026 tot in Schwäbisch Hall aufgefunden. Nach derzeitigem Stand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen verstarb der Mann ohne Fremdverschulden.

Hier folgt der Text der Ursprungsmeldung:

Auftrag Nr. 5891933

Schwäbisch Hall: Vermisstenfahndung 10.04.2026, 15:29 Uhr

Aalen Seit Donnerstagabend wird ein 61 Jahre alter Mann aus Schwäbisch Hall vermisst. Nähere Infos zur Vermisstenfahndung sowie ein Bild des Vermissten finden Sie unter folgendem Link: https://t1p.de/1zew1

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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