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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, Balkonbrand

Aalen (ots)

Schorndorf: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Unfallbeteiligten

Am Samstag gegen 12:10 Uhr befuhr ein 46-Jähriger mit seinem PKW Audi die Gmünder Straße stadteinwärts. Wegen einem anderen Autofahrer, der unmittelbar vor dem Auto des 46-Jährigen von der Hohenstaufenstraße in Richtung Stadtmitte abbog, musste der 46-Jährige stark abbremsen. Um diesen Autofahrer zur Rede zu stellen, öffnete der 46-Jährige die Fahrertüre, ohne hierbei auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Ein 42-jähriger Motorradfahrer, der hinter dem Audi gefahren war, wollte zu diesem Zeitpunkt den Audi überholen und stieß gegen die aufgehende Fahrertüre. Er stürzte und das Motorrad prallte dabei gegen einen auf der Gegenspur stadtauswärts fahrenden PKW Audi eines 40-Jährigen. Im Anschluss stand der gestürzte Motorradfahrer auf und schlug den 46-Jährigen. Bei dem Unfall erlitt der 42-jährige Motorradfahrer leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 15.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181/2040 in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Balkonbrand

Am Samstagabend gegen 18:55 Uhr kam es auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses im Bertha-von-Suttner-Weg zu einem Brandausbruch. Offenbar durch die unsachgemäße Entsorgung einer Zigarettenkippe geriet ein Plastikeimer in Brand und setzte Balkonmöbel, Teile der Gebäudedämmung und des Mobiliars in der Wohnung in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Waiblingen, die mit 6 Fahrzeugen und 44 Einsatzkräften ausgerückt war, rasch unter Kontrolle gebracht werden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt und es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten anschließend in ihre Wohnungen zurückkehren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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