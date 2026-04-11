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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Aalen (ots)

Sulzbach-Laufen: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Am Samstag (11.04.2026) fuhr eine 49-jährige Pkw-Lenkerin gegen 17:00 Uhr in Sulzbach-Laufen auf der Hauptstraße in Richtung Gaildorf. In einer Rechtskurve kam sie nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei fuhr sie durch einen Zaun auf ein dortiges Gelände einer Tankstelle und beschädigte dort zwei geparkte Pkw´s. Der Opel Meriva der Unfallverursacherin blieb auf der Seite liegen. Die Unfallverursacherin wurde durch die Feuerwehr aus dem Pkw geborgen und durch den Rettungsdienst leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei geht aktuell von einer medizinischen Ursache aus. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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