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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Unfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Vorfahrt missachtet -

Am Freitag gegen 16:15 Uhr wollte ein 53 -jähriger Audi-Fahrer aus der Ernst-Heinkel-Straße nach links in die Goldbacher Straße einfahren. Dabei übersah er den PKW-Nissan einer 47 -jährigen Fahrerin, welche die vorfahrtsberechtigte Goldbacher Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Durch die Kollision wurde die Nissan-Fahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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