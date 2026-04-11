POL-AA: Unfall
Aalen (ots)
Crailsheim: Vorfahrt missachtet -
Am Freitag gegen 16:15 Uhr wollte ein 53 -jähriger Audi-Fahrer aus der Ernst-Heinkel-Straße nach links in die Goldbacher Straße einfahren. Dabei übersah er den PKW-Nissan einer 47 -jährigen Fahrerin, welche die vorfahrtsberechtigte Goldbacher Straße in Richtung Stadtmitte befuhr. Durch die Kollision wurde die Nissan-Fahrerin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro.
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