POL-AA: Unfall

Aalen (ots) - Backnang: E-Scooter im Kreisverkehr übersehen - Am Freitagabend gegen 21:00 Uhr wollte 44 -jähriger Ford-Fahrer mit seinem PKW in den Kreisverkehr in der Aspacher Straße auf Höhe der Tankstelle einfahren. Dabei übersah er einen 15 -jährigen Fahrer mit seinem E-Scooter, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand und kollidierte mit diesem. Der 15 -jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 350 Euro. Waiblingen: Zeugenaufruf - PKW ...

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