Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Remshalden-Geradstetten: Unfall aufgrund medizinischer Ursache

Aalen (ots)

Eine 48 Jahre alte Fahrerin eines BYD befuhr am Freitag kurz nach 14 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Auf Höhe Großheppach fiel der Pkw mehreren Verkehrsteilnehmern aufgrund der unsicheren Fahrweise auf. Kurz vor der Ausfahrt Geradstetten prallte der Pkw mindestens einmal gegen die Leitplanke und anschließend an der Ausfahrt gegen ein Verkehrsschild, wo das Fahrzeug zunächst zum Stehen kam. Auf Ansprache mehrerer anderer Verkehrsteilnehmer reagierte die Frau nicht. Der Pkw fuhr anschließend an der Ausfahrt über den Grünstreifen und kam schließlich neben der Straße zum Stehen. Das Fahrzeug wurde durch die hinzugerufenen Polizeibeamten geöffnet, die Frau wurde anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Als Unfallursache muss von einer medizinischen Ursache ausgegangen werden. Ob die Frau beim Verkehrsunfall verletzt wurde, ist derzeit noch unklar. Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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