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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: Vermisstenfahndung

Aalen (ots)

Seit Donnerstagabend wird ein 61 Jahre alter Mann aus Schwäbisch Hall vermisst. Nähere Infos zur Vermisstenfahndung sowie ein Bild des Vermissten finden Sie unter folgendem Link: https://t1p.de/1zew1

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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