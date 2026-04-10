POL-AA: Schwäbisch Hall: Vermisstenfahndung
Aalen (ots)
Seit Donnerstagabend wird ein 61 Jahre alter Mann aus Schwäbisch Hall vermisst. Nähere Infos zur Vermisstenfahndung sowie ein Bild des Vermissten finden Sie unter folgendem Link: https://t1p.de/1zew1
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