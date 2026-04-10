POL-AA: Schwäbisch Hall: Vermisstenfahndung

Aalen (ots) - Aalen-Wasseralfingen: Von der Fahrbahn abgekommen - 150 000 Euro Schaden Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet am Donnerstag gegen 22 Uhr ein 49-Jähriger mit seinem Ferrari auf der bahnparallelen Trasse (L1029) zunächst nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Tunnelwand. Im weiteren Verlauf prallte das Fahrzeug gegen den Randstein und kam letztendlich auf der ...

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