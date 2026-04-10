Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand - Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd/Lindach: Unfall

Ein 23-jähriger Audi-Fahrer geriet am Freitagmorgen gegen 06:50 Uhr in der Hans-Diemar-Straße in einer Rechtskurve zu weit nach links, wodurch er einen entgegenkommenden Fiat, der von einem 62-Jährigen gelenkt wurde, streifte. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Durlangen: Unter Alkoholeinwirkung gegen Haus gefahren

Am Freitagmorgen gegen 08:20 Uhr fuhr eine alkoholisierte 47-Jährige mit ihrem Opel in der Täferroter Straße gegen eine Hauswand. Anschließend sie ihre Fahrt zunächst unbeirrt in Richtung Täferrot fort. Im weiteren Verlauf wendete sie das Fahrzeug, mit der Absicht zurückzufahren. Durch die starken Beschädigungen am Opel war eine Weiterfahrt allerdings nicht mehr möglich. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille. Im Anschluss wurde die Frau ins Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht.

Westhausen: Unfall mit hohem Sachschaden

Ein 20-jähriger BMW-Lenker befuhr am Freitag gegen 08:55 Uhr die B29 von Bopfingen in Richtung Aalen. Hierbei griff im Kurvenbereich der Spurhalteassistent des Pkws, wodurch er zunächst nach links von der Fahrspur abkam und danach mit der dortigen Leitplanke kollidierte. In der Folge schleuderte das Fahrzeug nach rechts in die Leitplanke, drehte sich dabei und rutschte noch ca. 50 Meter an der Leitplanke entlang bis zum Stillstand des Pkws. An der Leitplanke sowie am BMW entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 85.000 Euro.

Aalen/Fachsenfeld: Brand auf Balkon

Am Freitag gegen 07:50 Uhr wurde ein Brand auf einem Balkon eines Hauses in der Kellstraße gemeldet. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer von zwei Nachbarn gelöscht werden. Durch den Brand wurde ein Blumenkübel und das Balkongeländer beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

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