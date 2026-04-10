Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Körperliche Auseinandersetzungen - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Wasseralfingen: Von der Fahrbahn abgekommen - 150 000 Euro Schaden

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet am Donnerstag gegen 22 Uhr ein 49-Jähriger mit seinem Ferrari auf der bahnparallelen Trasse (L1029) zunächst nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Tunnelwand. Im weiteren Verlauf prallte das Fahrzeug gegen den Randstein und kam letztendlich auf der Gegenfahrspur zum Stehen. Der 49-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von etwa 150 000 Euro.

Aalen/Unterkochen: Zwei verletzte Kinder bei Fahrradunfall

Ein 11-jähriger Junge war am Donnerstag, gegen 16 Uhr, gemeinsam mit einem 10-Jährigen als Mitfahrer, mit dem Fahrrad auf dem Gehweg des Himmlinger Weg in Richtung Aalen unterwegs. Hierbei transportierenten sie eine Holzrampe auf dem Rahmen des Fahrrades. Als sie mit einer dortigen Hecke kollidierten, stürzten beide mit dem Fahrrad auf die Straße. Ein Traktor-Fahrer, der zeitgleich den Himmlinger Weg befuhr erkannte den Sturz zu spät, bremste, erfasste jedoch das Fahrrad. Der 11-Jährige wurde bei dem Sturz schwer, sein 10-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Der Schaden am Fahrrad wird auf etwa 2700 Euro geschätzt.

Aalen/Unterkochen: Fahrzeug rollt gegen PKW

Am Donnerstag stellte ein 33-Jähriger, gegen 14:35 Uhr, seinen Mazda an einem Gefälle im Himmlinger Weg ab. Trotz angezogener Handbremse, jedoch ohne eingelegten Gang, rollte das Fahrzeug den Berg hinab und kollidierte in der Folge mit einem dort abgestellten Mazda eines 62-Jährigen.

Ellwangen: Körperliche Auseinandersetzung endet in Gewahrsam

Gegen 21:15 Uhr wurde am Donnerstag in der Marienstraße eine körperliche Auseinandersetzung gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen kam es zunächst zwischen zwei Gruppen zu einer verbalen Streitigkeit, welche daraufhin in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 24-Jährigen und einem 28-Jährigen endete. Beide Kontrahenten waren sichtlich alkoholisiert. Aufgrund seines uneinsichtigen, aggressiven und deutlich alkoholisierten Zustandes wurde der 24-Jährige zur Vorbeugung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Schwäbisch Gmünd: Körperliche Auseinandersetzung

In der Ledergasse kam es am Donnerstag um kurz vor 18 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männern, welcher in eine körperliche Auseinandersetzung mündete. Im Verlaufe der Auseinandersetzung wurde ein 41-Jähriger durch Schläge und Tritte verletzt, so dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Sein ebenfalls 41-jähriger Kontrahent konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

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