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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungsbrand

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd - Oberbettringen: Wohnungsbrand

Am Donnerstagabend gegen 20:35 Uhr wurde die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd zu einem Wohnungsbrand im Berliner Weg in Oberbettringen alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Erdgeschosswohnung in einem Wohnkomplex bereits in Vollbrand stand. Die Bewohnerin hatte die Wohnung vor Eintreffen der Feuerwehr bereits unverletzt verlassen können. Das Feuer war gegen 21 Uhr gelöscht und ersten Schätzungen zufolge, entstand ein Sachschaden von etwa 150.000 Euro. Was den Brand ausgelöst hatte, ist noch unbekannt. Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Feuerwehren aus Bettringen, Großdeinbach und Schwäbisch Gmünd waren mit 8 Fahrzeugen und 41 Einsatzkräften im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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