POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Pkw-Diebstahl

Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd - Oberbettringen: Wohnungsbrand Am Donnerstagabend gegen 20:35 Uhr wurde die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd zu einem Wohnungsbrand im Berliner Weg in Oberbettringen alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Erdgeschosswohnung in einem Wohnkomplex bereits in Vollbrand stand. Die Bewohnerin hatte die Wohnung vor Eintreffen der Feuerwehr bereits unverletzt verlassen können. Das Feuer war gegen 21 Uhr gelöscht und ersten Schätzungen ...

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