POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Pkw-Diebstahl
Aalen (ots)
Schwäbisch Hall: Versuchter Pkw-Diebstahl
Zwischen Sonntag und Donnerstag schlug ein Dieb die Scheibe eines in der Berliner Straße geparkten Mercedes ein und versuchte anschließend diesen zu starten. Als dies misslang, flüchtete der Autodieb. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.
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