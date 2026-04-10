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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Pkw-Diebstahl

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Versuchter Pkw-Diebstahl

Zwischen Sonntag und Donnerstag schlug ein Dieb die Scheibe eines in der Berliner Straße geparkten Mercedes ein und versuchte anschließend diesen zu starten. Als dies misslang, flüchtete der Autodieb. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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