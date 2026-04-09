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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Scheunenbrand

Aalen (ots)

Bühlerzell: Scheunenbrand

Eine große Scheune geriet am Donnerstag gegen 13:33 Uhr im Wurzelhof aus bislang ungeklärten Gründen in Vollbrand. Die Scheune diente als Lagerörtlichkeit für Stroh. Das Feuer wird durch die Kräfte der Feuerwehren Bühlerzell, Bühlertann und Obersontheim unter Kontrolle gehalten, sodass ein Übergreifen der Flammen auf nahstehende Gebäude verhindert wird. Personen oder Tiere wurden durch das Feuer nicht verletzt. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden zwischen 150.000 und 200.000 Euro. Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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