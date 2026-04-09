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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis/Fellbach: Nachtragsmeldung zu "PKW-Diebstahl"

Aalen (ots)

Polizeiliche Ermittlungen haben ergeben, dass der als gestohlen gemeldete Audi Q8 vor dem Hintergrund zivilrechtlicher Auseinandersetzungen aus der Cannstatter Straße abtransportiert wurde. Das Fahrzeug wurde nicht entwendet. Der Abstellort des PKW ist bekannt. Zeugen brauchen sich nicht bei der Polizei zu melden.

ursprüngliche Meldung vom 09.04.2026; 14:13 Uhr:

Fellbach: Pkw-Diebstahl

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr und Donnerstag, 07:15 Uhr wurde im in der Cannstatter Straße in Fellbach ein hochwertiger Pkw entwendet. Hierbei handelt es sich um einen grauen Audi Q8, an dem die Kennzeichen WN-YB 46 angebracht waren. Der Pkw hat einen Wert von rund 60.000 Euro. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Fall aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben bzw. denen der Pkw seither aufgefallen ist. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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