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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Graffiti, Pkw-Diebstahl

Aalen (ots)

Schwaikheim: Graffiti

Im Zeitraum von Mittwochabend, 18:30 Uhr bis Donnerstagmorgen, 07:30 Uhr besprühten bislang unbekannte Täter eine Garagenwand im Fritz-Ulrich-Weg flächendeckend mit zwei Schriftzügen in schwarzer, lila und grüner Farbe. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 1000 Euro. Hinweise zu den unbekannten Vandalen nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter 07195 969030 entgegen.

Fellbach: Pkw-Diebstahl

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr und Donnerstag, 07:15 Uhr wurde im in der Cannstatter Straße in Fellbach ein hochwertiger Pkw entwendet. Hierbei handelt es sich um einen grauen Audi Q8, an dem die Kennzeichen WN-YB 46 angebracht waren. Der Pkw hat einen Wert von rund 60.000 Euro. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Fall aufgenommen und sucht dringend Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben bzw. denen der Pkw seither aufgefallen ist. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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