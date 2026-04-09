Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Einbruch - Unfälle - Fahrräder gestohlen - Reifen zerstochen - Testkaufaktion u.a.

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Versuchter Einbruch

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen versuchten bisher unbekannte Diebe in eine Lagerhalle in der Mercedesstraße einzubrechen. Die Einbrecher gelangten nicht in die Lagerhalle, verursachten bei ihrem Einbruchsversuch aber mehrere hundert Euro Schaden. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07151 65061 Zeugenhinweise entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Dienstagvormittag und Mittwochmorgen in der Eugenstraße einen geparkten BMW und fuhr danach unerlaubt weiter. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Remshalden-Geradstetten: Hochwertige Fahrräder aus Tiefgarage gestohlen

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen Zugang zur Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Lessingstraße und brachen dort ein Kellerabteil auf. Aus diesem wurden vier hochwertige Fahrräder im fünfstelligen Wert entwendet. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 65061 um Zeugenhinweise.

Weinstadt-Endersbach: E-Scooter-Fahrer nach Sturz schwer verletzt

Ein 81 Jahre alter Fahrer eines E-Scooters befuhr am Mittwoch kurz vor 14:30 Uhr die Stettener Straße und kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall. Der Senior zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu, er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Schwaikheim: Reifen zerstochen

Zwischen Montag und Mittwoch wurden die beiden Reifen der Beifahrerseite eines VW, der in der Seitenstraße geparkt war, zerstochen. Der Polizeiposten Schwaikheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Telefonnummer 07195 969030 Zeugenhinweise entgegen.

Schorndorf: Mann mit zerbrochener Flasche im Zug

Am Mittwochabend gegen 18:10 Uhr wurde ein 51-jähriger Mann in der Wieslauftalbahn im Bereich Schorndorf gemeldet, der eine Flasche mit abgebrochenem Flaschenhals in der Hand hielt. Ob es zu Bedrohungshandlungen durch den alkoholisierten Mann gegenüber Fahrgästen oder anderen Personen kam, ist zum aktuellen Zeitpunkt Gegenstand weiterer Ermittlungen. Aufgrund seiner Alkoholisierung von über 2,5 Promille wurde er in polizeilichen Gewahrsam genommen.

Althütte: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Mittwoch im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 14:45 Uhr verlor ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der L1120 zwischen Althütte und Ebni mehrere Holzscheite auf der Fahrbahn und fuhr weiter, ohne die Holzscheite von der Straße zu entfernen. Eine herannahende 57-jährige VW-Fahrerin kollidierte mit der verlorenen Ladung, wodurch an ihrem PKW ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro entstand. Das Polizeirevier Schorndorf führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 2040.

Schorndorf: Mehrere Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz: Testkaufaktion des Polizeireviers Schorndorf

Zur Überwachung und Verbesserung des Jugendschutzes wurden am Mittwochnachmittag mehrere Verkaufsstellen in Schorndorf mit Testkäufen überprüft. Hierzu wurde ein Jugendlicher als Testkäufer eingesetzt, der zuvor entsprechend geschult wurde. In drei Fällen wurde dem Jugendlichen Alkohol und / oder Tabak verkauft, ohne dass die Verkäufer das Alter des jugendlichen Kunden überprüften. Die Mitarbeiter der Verkaufsstellen wurden anschließend mit dem Fehlverhalten konfrontiert und entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet. Die Kontrollen wurden in Supermärkten und Tankstellen durchgeführt.

Althütte-Schöllhütte: Motorradfahrer gestürzt

Am Mittwoch gegen 19 Uhr war ein 24-jähriger Motorradfahrer mit seiner Honda auf der L 1120 von Kaisersbach in Richtung Althütte unterwegs. Kurz vor Althütte verlor er in einer Linkskurve infolge eines Fahrfehlers die Kontrolle über seine Maschine und stürzte alleinbeteiligt. Der 24-jährige verletzte sich beim Unfall leicht und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Weissach im Tal: Auffahrunfall

Am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr wollte eine 63-jährige Autofahrerin auf einem Parkplatz in der Straße "Im Wiesental" einparken. Dabei verwechselte sie das Gas- mit dem Bremspedal und fuhr auf einen Audi einer 49-Jährigen auf. Der Audi wurde sodann durch den Aufprall auf einen weiteren Audi einer 48-jährigen Fahrerin geschoben. An allen drei Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 14.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

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