Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 22-jähriger VW-Fahrer befuhr am Mittwoch, gegen 18 Uhr, die B29. Zwischen dem Bahnhof Essingen und dem Aalener Dreieck geriet er aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Leitplanke. Infolgedessen wurde das Fahrzeug von dieser zurück auf die Fahrbahn abgewiesen, überfuhr ein Verkehrszeichen, mehrere Leitpfosten und eine Warnbake. Schlussendlich kam der PKW im Graben zum Stehen. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der 22-Jährige zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu.

Neresheim: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Mittwoch musste eine 61-Jährige, gegen 15:45 Uhr, ihren Mazda auf der Dischinger Straße verkehrsbedingt anhalten. Eine nachfolgende 24-jährige VW-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug noch rechtzeitig zum Stehen bringen. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer erkannte dies jedoch zu spät, fuhr auf den bereits stehenden VW auf wodurch dieser in der Folge auf den Mazda der 61-Jährigen aufgeschoben wurde. Durch den Aufprall wurde die 24-Jährige leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt

Am Straßenrand der Rechbergstraße wurde zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr und Mittwochmorgen, 7 Uhr, ein VW Golf beschädigt, der dort geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Westhausen: Aufgefahren

Am Mittwoch gegen 13:50 Uhr verließ ein 61-jähriger PKW-Lenker die BAB 7 an der Ausfahrt Westhausen. An der Ampelanlage zur B29 übersah er, dass der vor ihm fahrende 73-jährige VW-Lenker sein Fahrzeug an der roten Ampel abbremsen musste und fuhr auf. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

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