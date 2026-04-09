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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und E-Scooter Diebstahl

Aalen (ots)

Gaildorf - Unfallflucht

Zwischen Montag, 21:45 Uhr und Mittwoch, 10:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer in der Dorfstraße den geparkten VW eines 21-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Rosengarten - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln mit Unfallfolgen

Am Mittwochmittag befuhr ein Motorradfahrer die B19 in Fahrtrichtung Uttenhofen. Aufgrund seiner Beeinflussung von Betäubungsmittel fuhr er auf einen vorausfahrenden Autofahrer auf. Hierbei kam zu Sachschäden an beiden Fahrzeugen.

Schwäbisch Hall - E-Scooter Diebstahl

Eine 55-jährige stellte am Mittwochmittag ihren E-Scooter in der Daimlerstraße ab und sicherte diesen mit einem Fahrradschloss. Als sie am Abend zur Örtlichkeit zurückkehrte, befand sich nur noch das geöffnete Schloss vor Ort. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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