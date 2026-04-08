POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Scheunenbrand
Aalen (ots)
Kleinallmerspann: Scheunenbrand
Am Mittwoch gegen 09:38 Uhr geriet eine Scheune in der Ortsstraße aus bislang unklarer Ursache in Vollbrand. In der Scheune befanden sich unter anderem Landmaschinen und Strohballen. Die Scheune brannte vollständig ab. Die Feuerwehren Kirchberg/Jagst, Ilshofen, Vellberg und Braunsbach waren mit über 70 Kräften vor Ort. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten werden voraussichtlich bis in die Nacht andauern. Personen oder Tiere wurden durch das Feuer nicht verletzt. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei ca. 300.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
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