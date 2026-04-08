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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Scheunenbrand

Aalen (ots)

Kleinallmerspann: Scheunenbrand

Am Mittwoch gegen 09:38 Uhr geriet eine Scheune in der Ortsstraße aus bislang unklarer Ursache in Vollbrand. In der Scheune befanden sich unter anderem Landmaschinen und Strohballen. Die Scheune brannte vollständig ab. Die Feuerwehren Kirchberg/Jagst, Ilshofen, Vellberg und Braunsbach waren mit über 70 Kräften vor Ort. Ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Gebäude konnte verhindert werden. Die Nachlöscharbeiten werden voraussichtlich bis in die Nacht andauern. Personen oder Tiere wurden durch das Feuer nicht verletzt. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei ca. 300.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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