Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall mit Verletzten & Motorroller gestohlen

Aalen (ots)

Alfdorf: Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Mittwochvormittag gegen 10:05 Uhr befuhr ein 88-jähriger Golf-Fahrer die Obere Schloßstraße in Alfdorf. Im Einmündungsbereich fuhr er aufgrund gesundheitlicher Probleme auf den Pkw einer verkehrsbedingt wartenden 36-Jährigen auf. Im Fahrzeug der 36-jährigen Punto-Fahrerin befanden sich noch zwei Kinder im Alter von einem bzw. acht Jahren. Alle drei Insassen des Fiat Punto sowie der Unfallverursacher wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf insgesamt 5.500 Euro geschätzt wird.

Winnenden: Motorroller gestohlen

Zwischen Ostermontag, 9 Uhr und Mittwoch, 10 Uhr wurde ein Motorroller vom Hersteller Piaggio aus einer Tiefgarage in der Palmerstraße gestohlen. Am Roller waren die amtlichen Kennzeichen WN-S 2036 angebracht. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Rollers nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell