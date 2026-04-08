Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Sachbeschädigung - Fundunterschlagung - Brennender PKW - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen

Am Dienstag gegen 15:40 Uhr befuhr ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer die B29 in Richtung Hüttlingen. Zwischen den Anschlussstellen Unterrombach und Affalterried geriet er aufgrund einer medizinischen Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei kleine Bäume sowie einige Büsche. Die Feuerwehr Aalen war mit zwei Einsatzfahrzeugen sowie acht Einsatzkräften vor Ort. Der 52-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Rainau-Buch: Unfallflucht

Ein 69-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstag, gegen 10:15 Uhr, die Hüttlinger Straße von Rainau-Buch nach Hüttlingen. Hierbei touchierte ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Kleinwagens den Mercedes. Dieser setzte seine Fahrt jedoch unbeirrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienlich Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Rainau: Tier ausgewichen

Beim Versuch einem Tier auszuweichen, prallte am Dienstag, gegen 13.15 Uhr, ein Daimler auf der B29, kurz nach der Einfahrt zum Bucher Stausee, in die Leitplanke der Gegenspur. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Lorcher Straße wurde am Dienstag zwischen 11:20 Uhr und 11:50 Uhr ein Renault Twingo beschädigt, der dort kurz geparkt war. Hinweise auf den Verursacher, der einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro hinterließ, nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Photovoltaik-Module beschädigt

Im Solarpark am Mutlanger Berg wurden zwischen dem 30.03.26 und dem 07.04.26 insgesamt neun Photovoltaik-Module beschädigt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Mutlangen: Fundunterschlagung

Am Dienstag gegen 16 Uhr stieg eine 34-Jährige im Parkhaus beim Krankenhaus im 1. Stock in ihr Fahrzeug ein. Hierbei fiel ihr versehentlich ihr rosa-brauner Kosmetikbeutel aus dem Fahrzeug, in welchem sich ein paar Ohrringe sowie ein wertvolles Armband befand. Als sie kurz darauf zum Parkhaus zurückkehrte, konnte sie den Kosmetikbeutel auf einer dortigen Metallschranke auffinden. Allerdings wurde das Armband daraus entwendet. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Gschwend: Brennender PKW

Am Dienstag gegen 18:35 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein brennender PKW in einer Scheune in der Schmiedstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Fahrzeug vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand geriet. Das Feuer wurde von den Feuerwehren aus Frickenhofen und Gschwend, die mit insgesamt fünf Fahrzeugen vor Ort waren, gelöscht. Zwei Personen im Alter von 19 und 23 Jahren wurden vorsorglich in das Krankenhaus verbracht.

Schwäbisch Gmünd: Unfall am Tunneleingang

Am Dienstag um kurz vor 14 Uhr befuhr ein 43-jähriger Mercedes-Lenker die B29 in Fahrtrichtung Einhorntunnel. Zunächst ordnete er sich auf der rechten Fahrspur ein, um die B29 in Richtung Lorcher Straße zu verlassen. Letztendlich fuhr er jedoch über die bereits durchgezogene Linie zurück auf die B29. Hierbei übersah er einen dort fahrenden Mazda und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Bei dem Unfall wurde der Mercedes-Fahrer leicht verletzt. Der 62-jährige Fahrer des Mazda blieb unverletzt.

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