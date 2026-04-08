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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Aalen (ots)

Wallhausen - Frontalzusammenstoß mit zwei Schwerverletzten

Am Mittwoch gegen 05:01 Uhr befuhr ein 43-jähriger Seat-Fahrer die B290 von Rot am See kommend, in Fahrtrichtung Wallhausen. Im Kurvenbereich überholte er einen vorausfahrenden Lkw. Als er sich hierbei auf der Gegenfahrbahn befand, kollidierte er frontal mit einer entgegenkommenden 23-jährigen Alfa Romeo-Fahrerin. Beide Unfallbeteiligte wurden durch den Unfall schwer verletzt. Der 43-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die 23-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden welcher auf insgesamt 50.000 Euro geschätzt wird. Die Feuerwehren Rot am See und Wallhausen waren ebenfalls mit mehreren Kräften vor Ort. Die Fahrbahn war im Rahmen der Unfallaufnahme bis 07:15 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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