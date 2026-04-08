Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Einbruch in Vereinsheim

Aalen (ots)

Obersontheim: Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Am Dienstagnachmittag gegen 16:20 Uhr befuhr eine 19-jährige Toyota-Fahrerin von der Straße Birngründle auf die L1066 ein. Hierbei übersah sie eine 79-jährige Ford-Fahrerin, welche bereits auf der L1066 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, hierbei wurde die 79-Jährige schwer und die 19-Jährige leicht verletzt. Beide kamen zur Behandlung in eine Klinik. Der an den Fahrzeugen entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Rosengarten: Einbruch in Vereinsheim

Zwischen Freitag und Montag verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu einem Vereinsheim im Falkenweg. Dort entwendete er zwei Flaschen alkoholfreier Getränke und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zum noch unbekannten Dieb, nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Fichtenberg: Fahrzeug überschlagen

Am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr befuhr eine 18-jährige VW-Fahrerin die L1066 von Fichtenberg in Richtung Murrhardt. In einer Linkskurve kam die 18-Jährige von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der VW blieb auf dem Dach in einem Acker liegen. Die 18-Jährige wurde leicht verletzt. Sie kam zur Behandlung in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Obersontheim: Kraftradfahrer gestürzt

Am Dienstagabend gegen 19:45 Uhr befuhr eine 16-jährige Kraftradfahrerin die Hofstattwiesen und kam auf geschotterter Fahrbahn zum Sturz. Dabei wurde sie schwer verletzt. Die 16-Jährige kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro.

Satteldorf: Unfallflucht zwischen Bus und Pkw

Am Dienstagmittag gegen 14:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer beim Vorbeifahren einen entgegenkommenden Bus. Der 37-jährige Busfahrer befuhr die Zimmerplatzstraße in Fahrtrichtung Horschhäuser Straße in Satteldorf. Das Polizeirevier Crailsheim bittet um Hinweise auf den flüchtigen Verursacher unter der Rufnummer 07951 4800.

Crailsheim: Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 38-jähriger, alkoholisierter Mann befuhr am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr die Beuerlbacher Straße in Crailsheim. Aus bislang unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Anschließend setzte er seine Fahrt fort und konnte wenig später von Polizeibeamten kontrolliert werden. Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von über zwei Promille. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 1.500 Euro.

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