Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl von Baumaschine, Sachbeschädigung an Kfz, Telefonbetrug, Flugzeug angestrahlt

Aalen (ots)

Schorndorf: Baumaschine gestohlen

Im Zeitraum zwischen Samstag, 18 Uhr und Dienstag 07 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Baustelle in der Künkelinstraße und entwendeten von dort eine Verputzmaschine der Marke PFT im Wert von etwa 10.000 Euro. Aufgrund der Größe und des Gewichts der entwendeten Maschine, müsste sie mit einem geeigneten Fahrzeug abtransportiert worden sein. Das Polizeirevier Schorndorf führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen im Umfeld der Baustelle. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 bei der Polizei zu melden.

Plüderhausen: Auto zerkratzt

In der Zeit von Samstag, 13 Uhr und Dienstag, 11:30 Uhr wurde im Berkener Weg ein dort geparkter VW-Golf beschädigt. Unbekannte Täter zerkratzten die linke Fahrzeugseite und verursachten einen Schaden von etwa 4.000 Euro. Der Polizeiposten Plüderhausen bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 81344.

Schwaikheim: Falsche Polizeibeamte schlagen erneut zu

Am Abend des Karfreitags wurde eine Seniorin aus der Lessingstraße von falschen Polizeibeamten zunächst telefonisch kontaktiert. Die Täter gaben der Frau gegenüber an, dass Einbrecher ihr Haus observieren würden und es auf ihre Wertgegenstände abgesehen hätten, weshalb diese nicht mehr sicher seien. Kurz darauf klingelten zwei Männer bei der Frau und gaben an, von der Polizei zu sein, woraufhin die arglose Frau die Betrüger in ihre Wohnung ließ. Dort übergab sie den Tätern Bargeld und Goldschmuck im niederen fünfstelligen Wert. Zeugen, die am Freitagabend entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Aus aktuellem Anlass bittet die Polizei alle Bürger, insbesondere Ihre lebensälteren Angehörigen und Bekannten über die Betrugsmaschen zu informieren. Weitere Informationen und Verhaltenshinweise zu den verschiedenen Betrugsmaschen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Plüderhausen: Flugzeug mit Laser angestrahlt

Am Mittwoch, 01.04., gegen 00:10 Uhr wurden Piloten einer Passagiermaschine während des Landeanfluges auf Stuttgart mit einem Laserstrahl angestrahlt. Als Ausgangspunkt des Laserstrahls konnte Plüderhausen ermittelt werden. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Ergebnis. Der Polizeiposten Plüderhausen führt die weiteren Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 81344.

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