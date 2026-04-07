Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd/Straßdorf: Fahrradunfall

Am Montag gegen 18:15 Uhr stürzte ein 13-Jähriger mit seinem BMX-Fahrrad beim Befahren einer Kurve auf einer Pumptrackbahn in der Einhornstraße. Durch den Sturz wurde er leicht verletzt und musste in ein Klinikum gebracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Mit Fahrrad gestürzt

Eine 55-jährige Radfahrerin befuhr am Montag gegen 19:15 Uhr einen Feldweg neben der K3277 von Oberbettringen in Fahrtrichtung Heubach. Hierbei stürzte sie alleinbeteiligt und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sie wurde zu weiteren Untersuchungen in ein Klinikum verbracht. An ihrem Mountainbike entstand ein geringer Sachschaden.

Schwäbisch Gmünd: PKW beschädigt

Mittels eines spitzen Gegenstands wurde ein VW beschädigt, der zwischen dem 01.04.26 und dem 07.04.26 in der Karlsbader Straße geparkt war. An dem VW wurden auf beiden Fahrzeugseiten jeweils zwei Eindellungen verursacht. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden Audi beschädigt

Am Dienstag zwischen 8 Uhr und 12:50 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den Parkplatz des Landratsamtes in der Oberbettringer Straße. Hier beschädigte er einen dort geparkten Audi A5 und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Audi entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Hussenhofen: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Samstag zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr einen VW Tiguan, der auf einem Supermarktparkplatz in der Hauptstraße abgestellt war. Aufgrund des Schadensbildes könnte es sich beim Verursacherfahrzeug um ein Fahrzeug mit Pritsche oder Ladefläche gehandelt haben. Der Polizeiposten Waldstetten bittet um Hinweise auf den flüchtigen Verursacher unter der Telefonnummer 07171 42454.

Aalen: Unfall

Am Dienstag gegen 07:35 Uhr streifte ein 44-Jähriger mit einem LKW beim Rangieren einen in der Dieselstraße geparkten VW und beschädigte dadurch die komplette rechte Fahrzeugseite. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

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