Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Wohnungseinbrüche - Diebstähle - Unfallfluchten - Unfälle - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Lauchheim: Diebstahl von Pedelec

Am Samstag zwischen 11 Uhr und 16:40 Uhr wurde in der Bahnhofstraße, direkt beim Bahnhof, ein Pedelec der Marke Cube Stereohybrid 120 Race 750 AllRoad entwendet. Das Fahrrad war dort mit einem Schloss gesichert, welches aufgebrochen wurde. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Fahrradfahrer übersehen

Von der Hirschbachstraße wollte am Donnerstag um 17:30 Uhr eine 80-jährige VW-Fahrerin auf den Parkplatz einer Bäckerei einfahren. Hierbei übersah sie einen dort fahrenden Fahrradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Radler wurde hierbei leicht verletzt.

Westhausen: PKW überschlägt sich

Am Montag um kurz nach 17 Uhr befuhr eine 64-jährige Lenkerin eines Kia die BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Oberkochen bemerkte sie zu spät, dass die vor ihr fahrenden Verkehrsteilnehmer abbremsen mussten. Aufgrund dessen wich sie mit ihrem Fahrzeug nach links aus. Hierbei touchierte sie zunächst die Mittelplanke, bevor das Fahrzeug nach rechts abgewiesen und im Grünstreifen ausgehebelt wurde, so dass sich der PKW überschlug. Das Fahrzeug kam auf der rechten Fahrzeugseite zur Endlage. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Ein 71-jähriger Beifahrer im PKW wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

Rosenberg: Gestürzter Radfahrer

Vermutlich aufgrund Alkoholisierung stürzte ein 34-jähriegr Radfahrer, als er am Sonntag gegen 15.30 Uhr die K3321 in Richtung Jagstzell befuhr. Bei dem Unfall wurde der Fahrradfahrer leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Kircheim am Ries: Von Hund gebissen

Am Sonntag um 12:10 Uhr wollte ein 68-jähriger Radfahrer in der Straße Im kleinen Feldle an einer Fußgängerin mit einem Hund vorbeifahren. Als er sich auf gleicher Höhe befand, riss sich der Hund plötzlich los und biss den Radfahrer ins Gesäß. Der 68-Jährige wurde hierbei leicht verletzt.

Bopfingen: Unfallflucht

Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen eine Unfallflucht in der Beibergstraße gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein zunächst unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Peugeot die Bleibergstraße befuhr und dort mit einem ordnungsgemäß geparkten Audi kollidierte. Nach dem Unfall wollte der Fahrer mit dem nicht mehr rollfähigen Peugeot zunächst weiterfahren. Nachdem die nicht gelang und ein zeuge auf den Vorfall aufmerksam wurde, geriet der Fahrer mit dem Zeugen zunächst in Streit. Anschließend entfernte er sich zu Fuß von der Unfallstelle. Durch die eintreffende Polizei konnte der 54-jährige Fahrer des Peugeot fußläufig auf der B29 angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Aufgrund dessen wurde im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Während der polizeilichen Maßnahmen wurden die eingesetzten Beamten massiv beleidigt. Der Führerschein des 54-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Obergröningen: Zwei Wohnungseinbrüche

Über ein eingeworfenes Fenster verschafften sich zwischen Sonntag, 29.03. und Ostermontag, 10.30 Uhr, Einbrecher Zutritt zu einem Wohnhaus in der Seestraße. Im Gebäude durchsuchten sie sämtliche Schränke und entwendeten Schmuck im Wert eines niedrigen fünfstelligen Betrages. Zudem verursachten sie Schaden am Gebäude in Höhe von rund 2000 Euro.

Am Sonntag kam es zwischen 15.45 Uhr und 23.30 Uhr in unmittelbarer Nähe zu dem Objekt ebenfalls zu einem Einbruch. Hierbei drangen die Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster in das Wohnhaus ein. Auch hier durchsuchten sie sämtliche Schränke und entwendeten Bargeld sowie diversen Schmuck im vierstelligen Bereich. Auch an diesem Gebäude hinterließen sie einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/358 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Montag ein 18-jähriger Motorradfahrer zu, als er gegen 11 Uhr auf der L1160 aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Infolgedessen kollidierte er mit einem entgegenkommenden LKW eines 22-Jährigen. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der entstandene Schaden beträgt etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Schulgebäude

Zwischen Samstag, 16 Uhr und Montag, 7.30 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in ein Schulgebäude in der Herlikofer Straße ein. Derzeit ist noch nicht bekannt ob etwas entwendet wurde. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Lindach: Holzdiebstahl

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Täferroter Straße aus einem Gartengrundstück Buchenholz im Wert von 160 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweis nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Heubach: Alkoholisiert mit Stahlschutzplanke kollidiert

Ein alkoholisierter 19-Jähriger befuhr am Samstag, gegen 1.30 Uhr, mit einem Mercedes die L1162 von Bartholomä nach Heubach. Als er das Fahrzeug stark beschleunigte verlor er die Kontrolle über den Mercedes und kollidierte anschließend mit einer Stahlschutzplanke. Daraufhin wechselte sein ebenfalls alkoholisierter 47-jähriger Vater auf den Fahrersitz und setzte die Fahrt bis zu einer nahegelegenen Parkbucht fort. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten bei dem jungen Mann fest, dass er keinen gültigen Führerschein besitzt und unter Alkoholeinfluss stand. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 19-Jährigen einen Wert von über 1,6 Promille und bei dem 47-Jährigen einen Wert von über 1,8 Promille. Bei beiden wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des 47-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Schwäbisch Gmünd: Getränkekisten entwendet

Drei bislang Unbekannte verschafften sich am Freitag, gegen 4.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Kellerraum im Hofstatt und entwendete dort Getränkekisten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Ellwangen/Neunheim/Neunstadt: Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Donnerstag, 22 Uhr, bis Samstag, 8.35 Uhr, haben Vandalen mehrere Schilder von der Decke einer Tiefgarage in der Dr.- Adolf - Schneider - Straße gerissen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

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