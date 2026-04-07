Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Widerstände, Sachbeschädigungen, Trunkenheitsfahrten, Diebstahl, Unfall und Unfallflucht.

Aalen (ots)

Korb: Auto zerkratzt

Zwischen Karfreitag und Ostermontag wurde die Motorhaube eines Fiat, der in der Humboldtstraße geparkt war, zerkratzt. Der verursachte Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Am Montagabend gegen 20:20 Uhr meldeten mehrere Passanten, dass es auf dem Parkplatz der Rundsporthalle zu einer größeren Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gekommen sei. Hierbei wurden auch mehrere Knallgeräusche durch die Zeugen wahrgenommen. Als die Beamten kurze Zeit später an der Örtlichkeit eintrafen, waren die Personen bereits geflüchtet. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Berglen-Erlenhof: Tischtennisplatte auf Spielplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Freitag, 16 Uhr und Montag, 10 Uhr hielten sich bislang unbekannte Personen auf dem Kinderspielplatz in der Luisenstraße auf und grillten mit Einweg-Holzkohlegrills auf der dortigen Tischtennisplatte. Diese wurde durch die Hitzeeinwirkung stark beschädigt. Zudem verstreuten die Personen das Verpackungsmaterial ihres Grillguts auf dem Spielplatz, anstatt diese zu entsorgen. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Zeugenhinweise.

Schorndorf: Altpapiercontainer in Brand gesteckt

Am Morgen des Ostersonntags gegen 5:45 Uhr meldete ein Zeuge einen brennenden Altpapiercontainer in der Hölderlinstraße. Die Freiwillige Feuerwehr Schorndorf kam mit einem Fahrzeug und neun Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer, der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Winterbach: Sachbeschädigung an Schulgebäude

Im Zeitraum von Donnerstag, 17:00 Uhr bis Samstag, 13:00 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter das in der Tür zu einem Schulgebäude in der Esslinger Straße befindliche Glas vermutlich mit einem metallenen Gerüstfuß ein. Weitere Räumlichkeiten waren verschlossen und wurden nicht aufgebrochen. Es wurde nichts entwendet. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen zum Täter aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Trunkenheitsfahrt

Mit knapp 3 Promille war am Freitagnachmittag, gegen 15:40 Uhr ein 38-jähriger Radfahrer unterwegs. Er wurde im Holzbergweg einer Verkehrskontrolle unterzogen und auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft, nachdem er die komplette Straßenbreite für seine Fahrt in Anspruch nahm und Schlangenlinien fuhr. Da er erkennbar unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde bei ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Der 38-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Schorndorf: Verkehrskontrollen Zweiräder

Am Sonntagabend und am Montagnachmittag wurden auf der L1151 zwischen Schorndorf und dem Teilort Schlichten Verkehrskontrollen mit der Zielrichtung der Verkehrssicherheit von Zweirädern zum Saisonauftakt durchgeführt. Erfreulicherweise konnte lediglich ein Verstoß festgestellt werden, die übrigen kontrollierten Motorräder waren in einwandfreiem Zustand.

Kernen im Remstal - Rommelshausen: Aggressive Beifahrerin beleidigt Polizisten

In der Nacht auf Sonntag kurz vor 3 Uhr wurde in der Waiblinger Straße ein 49 Jahre alter Porsche-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergaben sich beim Fahrer Anzeichen darauf, dass er unter Alkoholeinfluss steht, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von knapp 1,4 Promille, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt wurde. Während der Kontrolle beleidigte und bedrohte die 35-jährige Beifahrerin im Porsche die Polizisten mehrfach. Beide müssen nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.

Murrhardt: In Scheune und Haus eingestiegen

In der Nacht von Sonntag auf Montag verschafften sich unbekannte Täter unter Gewaltanwendung Zugang zu einer Scheune und einem dazugehörigen Haus in der Waltersberger Straße. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Die Unbekannten hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Das Polizeirevier Backnang führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07191 9090 bei der Polizei zu melden.

Großerlach-Erlach: Betrunkener leistet Widerstand

Am Montagabend, gegen 18:45 Uhr wurde die Polizei zu einer betrunkenen Person in die Erlacher Höhe gerufen. Vor Ort konnte ein 36-jähriger Mann angetroffen werden, der augenscheinlich stark alkoholisiert war und Stimmungsschwankungen mit aggressiven Schüben zeigte. Da der 36-Jährige einen Atemalkoholgehalt von über 2,7 Promille aufwies und in seinem Rausch auch andere Bewohner bedrohte, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dagegen wehrte sich der 36-Jährige. Er wurde unter Anwendung von Zwang in eine Gewahrsamszelle beim Polizeirevier gebracht. Ihm drohen nun mehrere Anzeigen.

Backnang: Unfallflucht - Zeugen gesucht

In der Zeit von Sonntag, 13 Uhr und Montag, 10 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Stresemannstraße einen dort geparkten Skoda an Stoßstange, Motorhaube und Scheinwerfer. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Anhand der Unfallspuren könnte es sich bei dem Verursacher um einen Fahrradfahrer gehandelt haben. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07191 9090.

Auenwald-Lippoldsweiler: Widerstand bei Verkehrskontrolle

Eine 45-jährige Honda-Fahrerin befuhr am Montagmorgen die Hauptstraße in Lippoldsweiler. Gegen 05 Uhr wurde sie im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf Höhe eines Supermarktes angehalten und auf ihre Fahrtüchtigkeit überprüft. Da in der Atemluft deutlicher Alkoholgeruch auffiel, wurde ihr ein Alkoholtest angeboten. Nachdem die 45-Jährige nach etlichen Anläufen den Test durchführen konnte und dieser einen Wert von etwa 0,8 Promille ergab, sollte sie sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Dies lehnte die 45-Jährige vehement ab, wurde aggressiv und leistete Widerstand, indem sie sich massiv gegen die Maßnahme sperrte. Ihr mussten Handschließen angelegt werden. Anschließend konnte die Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt werden. Der Honda-Fahrerin drohen nun mehrere Anzeigen.

Backnang: Widerstand nach Streit mit Freundin

Die Polizei wurde am Sonntagnachmittag zu einem Streit in den Löwensteiner Weg gerufen. Nachdem die Auseinandersetzung zwischen einem 23-jährigen Mann und seiner Freundin geschlichtet werden konnte, sollte dieser die Wohnung verlassen. Jedoch zeigte der 23-Jährige weiter ein aggressives Verhalten und kam auch den polizeilichen Aufforderungen nicht nach, die Wohnung zu verlassen. Der Mann musste durch die Polizei aus der Wohnung gebracht werden. Dem widersetzte er sich und verletzte dabei eine Polizeibeamtin leicht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige in die Obhut eines Familienmitglieds entlassen. Ihm droht nun eine Anzeige.

Althütte: Unfall - Motorradfahrer verletzt

Am Sonntag, gegen 17:00 Uhr war ein 65-jähriger Motorradfahrer mit seiner Ducati auf der der L1119 zwischen Waldenweiler und Sechselberg unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der 65-Jährige alleinbeteiligt die Kontrolle über seine Maschine und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich an der Hüfte und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An der Ducati entstand ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro.

Sulzbach an der Murr: Diebstahl

Ein unbekannter männlicher Täter hatte sich am Donnerstag, 02.04.2026, gegen 13:30 Uhr in die Umkleideräumlichkeiten der Mitarbeiter eines Gasthofes in der Flurstraße geschlichen. Dort entwendete er Geldbeutel und mehrere Schlüssel und konnte unerkannt flüchten. Der Wert des Diebesgutes befindet sich im niedrigen dreistelligen Eurobereich. Zum unbekannten Täter ist folgendes bekannt. Er soll etwa 17-18 Jahr alt und etwa 180 cm groß sein. Er hatte dunkelblonde, kurze Haare und eine schmale, sportliche Figur. Zudem trug er hellgraue Trainingskleidung. Der Polizeiposten Sulzbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise zum unbekannten Täter. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07193 352 bei der Polizei zu melden.

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