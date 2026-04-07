Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Einbruch und sexuelle Belästigung

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr befuhr eine 44-jährige VW-Fahrerin die Straße zwischen Sulzdorf und Tüngental und kam dabei aufgrund ihrer Alkoholbeeinflussung immer wieder auf die Gegenfahrbahn und in den Straßengraben. Außerdem touchierte die 44-Jährige eine Mauer, ehe sie am Ortseingang Tüngental mit ihrem Fahrzeug zum Stillstand kam. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellen die Polizeibeamten fest, dass die Frau deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, weshalb bei ihr im Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Die 44-Jährige muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Untermünkheim: Frontalzusammenstoß

Eine 36-jährige Hyundai-Fahrerin befuhr am Samstagvormittag gegen 10 Uhr die K2573 von Breitenstein in Richtung der B19. Hierbei geriet sie aufgrund Betäubungsmittelbeeinflussung auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden 38-jährigen BMW-Fahrer. Die 36-Jährige, der 38-Jährige, sowie drei Beifahrer im BMW wurden durch den Unfall leicht verletzt. Sie kamen zur Behandlung in eine Klinik. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 55 000 Euro. Der Führerschein der 36-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Wohnhaus

Ein Dieb verschaffte sich zwischen Mittwoch 13 Uhr und Samstag 15:30 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus in Rötenhof und durchsuchte dieses. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet, es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen Sonntag 10 Uhr und Montag 08:50 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen im Stettiner Weg geparkten Dacia und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Sexuelle Belästigung

Am Sonntagmorgen um 03:45 Uhr wurde eine 32-jährige Frau in einer Bar in der Wilhelmstraße von einem bislang unbekannten Mann am Gesäß berührt. Der Herr trug einen hellen Pullover, eine rote Cap sowie eine blaue Jeans. Er hatte schwarze Haare und einen dunklen Teint. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim mit Hinweisen zu melden.

Kreßberg: Trunkenheitsfahrt mit Unfallfolge

Ein 29-jähriger, alkoholisierter Mann befuhr am Sonntagabend die Straße "Am Schönweiher" in Kreßberg. Aufgrund seiner Alkoholisierung kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Sitzbank und einem Baum. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 4.000 Euro. Der Fahrer wurde infolge des Unfalls schwer verletzt, während der 59- jähriger Beifahrer unverletzt blieb. Ein Alkoholtest beim Fahrer ergab einen Wert von über einem Promille.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell