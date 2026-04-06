Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Einzelhandelsgeschäft (stand 11:00 Uhr)

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Einbruch in Ladengeschäft in der Innenstadt - Zeugenaufruf

Bislang unbekannte Täter zerstörten die Glastür eines Einzelhandelsgeschäfts in der Neuen Straße. Im Inneren des Geschäfts entwendeten sie Elektroartikel aus der Auslage und verließen anschließend das Geschäft. Der Wert des Diebesguts wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der Einbruch wurde der Polizei am Ostermontag um 06:39 Uhr gemeldet. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

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