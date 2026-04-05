PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 05.04.2026

Aalen (ots)

Rosengarten - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannter Täter brach in Rosengarten in der Steinäckerstraße in der Zeit zwischen Freitagmittag bis Sonntagnacht in ein Wohnhaus ein. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Tel.: 0791 4000.

Mainhardt - Einbruch in Wohnhaus

Durch unbekannten Täter wurde zwischen Freitag (03.04.2026/ 11:00 Uhr) und Samstag (04.04.20206 / 09:00 Uhr) ein Fenster an einem Wohnhaus in Mainhardt im Aschenweg eingeworfen. Es wurden mehrere Gegenstände entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Tel.: 0791 4000 jederzeit entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 05.04.2026 – 10:18

    POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 05.04.2026

    Aalen (ots) - Waiblingen - Bahnhof, Körperliche Auseinandersetzung - Zeugenaufruf Am Samstagabend kam es am Bahnhof Waiblingen gegen 21:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher ein Jugendlicher durch eine bislang unbekannte 15-köpfige Personengruppe geschlagen und leicht verletzt wurde. Die Personengruppe flüchtete zu Fuß. Hinweise auf die Täter erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter der ...

    mehr
  • 05.04.2026 – 10:16

    POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 05.04.2026

    Aalen (ots) - Ellwangen - Unfallflucht - Zeugenaufruf Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag 12:00 Uhr in Ellwangen in der Schönenbergstraße einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw-Anhänger beim Vorbeifahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Hinweise auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren