Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 05.04.2026

Aalen (ots)

Rosengarten - Einbruch in Wohnhaus

Unbekannter Täter brach in Rosengarten in der Steinäckerstraße in der Zeit zwischen Freitagmittag bis Sonntagnacht in ein Wohnhaus ein. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Tel.: 0791 4000.

Mainhardt - Einbruch in Wohnhaus

Durch unbekannten Täter wurde zwischen Freitag (03.04.2026/ 11:00 Uhr) und Samstag (04.04.20206 / 09:00 Uhr) ein Fenster an einem Wohnhaus in Mainhardt im Aschenweg eingeworfen. Es wurden mehrere Gegenstände entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Tel.: 0791 4000 jederzeit entgegen.

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