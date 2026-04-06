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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung und Trunkenheitsfahrt(stand: 08:00 Uhr)

Aalen (ots)

Ellwangen: Öffentliche Toilette beschädigt - Zeugenaufruf

Bislang unbekannte Täter beschädigten die öffentliche Toilette in der Oberamtsstraße. In der Herrentoilette wurden die Türklinke, ein Mülleimer sowie zwei Papierspender beschädigt. Außerdem wurde versucht, die Papiertücher anzuzünden. Die Sachbeschädigung wurde am Sonntag um 20:10 Uhr festgestellt. Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern nimmt das Polizeirevier in Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Aalen-Affalterried: Trunkenheitsfahrt

Am Sonntagnachmittag, um 15:50 Uhr, befuhr ein 28-Jähriger mit seinem E-Scooter die Onatbachstraße in Richtung Heisenberg. Da an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war, wurde er einer Verkehrskontrolle unterzogen. Beim Fahrer konnte Atemalkoholgeruch sowie der Geruch von Marihuana festgestellt werden. Ein Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von fast 1,3 Promille. Anschließend wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer muss mit einer Anzeige rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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