PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 05.04.2026

Aalen (ots)

Ellwangen - Unfallflucht - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag 12:00 Uhr in Ellwangen in der Schönenbergstraße einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw-Anhänger beim Vorbeifahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Tel.: 07961 9300 entgegen.

Gschwend - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Sonntag (05.04.2026) fuhr ein 19-jähriger Mazda-Fahrer von Waldhaus kommend in Richtung Gschwend. Auf der Gaildorfer Straße in Gschwend übersah er den dortigen Kreisverkehr. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 19-Jährige schwer verletzt. Im Bereich der Unfallörtlichkeit wurden mehrere Gegenstände beschädigt. Am Mazda entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Durch ausgelaufene Betriebsstoffe wurde eine größere Fläche verunreinigt, die örtliche Feuerwehr war im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 04.04.2026 – 09:41

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung durch Brandlegung

    Aalen (ots) - Murrhardt: Sachbeschädigung durch Brandlegung In der Euro-Straße wurden durch einen Zeugen zwei brennende Altpapiercontainer gemeldet. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Backnang ...

    mehr
  • 04.04.2026 – 09:38

    POL-AA: Ostalbkreis: Trunkenheitsfahrt, Fahrlässige Brandstiftung

    Aalen (ots) - Aalen: Trunkenheitsfahrt Am Freitag befuhr ein alkoholisierter PKW- Lenker die Landstraße 1080 zwischen Waldhausen und Aalen. Der Fahrer sollte aufgrund der auffälligen Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, welcher sich der Fahrer zunächst durch Flucht entzog. Im Stadtgebiet Aalen konnte das Fahrzeug dann schlussendlich angehalten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren