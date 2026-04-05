Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 05.04.2026

Aalen (ots)

Ellwangen - Unfallflucht - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmittag 12:00 Uhr in Ellwangen in der Schönenbergstraße einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw-Anhänger beim Vorbeifahren. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro zu kümmern. Hinweise auf den unbekannten Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Tel.: 07961 9300 entgegen.

Gschwend - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Sonntag (05.04.2026) fuhr ein 19-jähriger Mazda-Fahrer von Waldhaus kommend in Richtung Gschwend. Auf der Gaildorfer Straße in Gschwend übersah er den dortigen Kreisverkehr. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 19-Jährige schwer verletzt. Im Bereich der Unfallörtlichkeit wurden mehrere Gegenstände beschädigt. Am Mazda entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Durch ausgelaufene Betriebsstoffe wurde eine größere Fläche verunreinigt, die örtliche Feuerwehr war im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell