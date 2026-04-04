POL-AA: Schwäbisch Hall: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Einbrüche in Gartenhütten
Aalen (ots)
Sulzdorf: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr
Bereits am Donnerstag, 02.04.2026 gegen 20:47 Uhr wurde auf der Kreisstraße 2601 eine mit Wasser gefüllte Plastiktüte auf ein vorbeifahrendes Fahrzeug geworfen und im Bereich der Frontscheibe getroffen. Glücklicherweise entstand hierbei kein Personen- oder Sachschaden. Auf der Brücke konnten weitere befüllte Plastiktüten festgestellt werden. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791-4000 entgegen.
Schwäbisch Hall: Einbrüche in Gartenhütten
In der Nacht von Donnerstag, 02.04.2026 auf Freitag, 03.04.2026 wurde im Siedler- und Kleingärtnerbund Breiteich mehrere Gartenanlagen aufgebrochen. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791-4000 zu melden.
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