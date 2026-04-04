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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Hall: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, Einbrüche in Gartenhütten

Aalen (ots)

Sulzdorf: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Bereits am Donnerstag, 02.04.2026 gegen 20:47 Uhr wurde auf der Kreisstraße 2601 eine mit Wasser gefüllte Plastiktüte auf ein vorbeifahrendes Fahrzeug geworfen und im Bereich der Frontscheibe getroffen. Glücklicherweise entstand hierbei kein Personen- oder Sachschaden. Auf der Brücke konnten weitere befüllte Plastiktüten festgestellt werden. Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791-4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Einbrüche in Gartenhütten

In der Nacht von Donnerstag, 02.04.2026 auf Freitag, 03.04.2026 wurde im Siedler- und Kleingärtnerbund Breiteich mehrere Gartenanlagen aufgebrochen. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791-4000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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