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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Vermisstensuche

Aalen (ots)

Gem. Korb: Vermisstensuche

Seit dem späten Karfreitagabend wird ein Mann aus Korb vermisst. Da er sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte, wurde ein Polizeihubschrauber vom 01 Uhr bis 02 Uhr im Bereich des Korber Kopfes zur Suche eingesetzt. Desweiteren wurde die Rettungshundestaffel Rems-Murr-Kreis alarmiert und ist ebenfalls im Sucheinsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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