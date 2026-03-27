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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kaffee entwendet

Hildburghausen (ots)

In der Zeit von Ende Februar bis Donnerstag betrat ein Mann mehrfach einen Einkaufsmarkt in der Karl-Liebknecht-Straße in Hildburghausen. In mehreren Fällen entwendete er nach derzeitigen Erkenntnissen Kaffee zumeist Kaffeebohnen im Gesamtwert von etwa 1.900 Euro. Donnerstagmittag erkannte eine Mitarbeiterin des Marktes den Täter wieder noch bevor er erneut Diebesgut einpacken konnte, informierte die Polizei und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizisten fest. Bei der angeordneten Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten mehrere Päckchen Kaffeebohnen auf. Die Ermittlungen wegen der Ladendiebstähle dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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