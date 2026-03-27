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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Garageneinbrüche

Zella-Mehlis (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu drei Garagen eines Garagenkomplexes im Sandigen Weg in Zella-Mehlis. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts, jedoch entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem/den Täter(n) geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0075609/2026 beim Inspektionsdienst Suhl zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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