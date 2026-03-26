Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung zu "Brand im Wohnhaus"

Asbach (ots)

Nach dem Brand in einem Einfamilienhaus am frühen Mittwochmorgen in der Schmalkalder Straße in Asbach fand die Brandortuntersuchung durch die Kriminalpolizei Suhl statt. Die Ermittler schlossen eine vorsätzliche Brandstiftung als Ursache aus. Aufgrund des Zerstörungsgrades des Gebäudes war eine genaue Bestimmung der Brandursache im Objekt nicht möglich - eine technische Ursache oder der fahrlässige Umgang mit nachglühenden Stoffen sind nicht auszuschließen.

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