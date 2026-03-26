LPI-SHL: Mit dem Moped gestürzt
Goßmannsrod (ots)
Mittwochnachmittag befuhr ein 16-jähriger Mopedfahrer die Brünner Straße in Goßmannsrod. In einer Kurve kam er nach rechts von der regennassen Fahrbahn ab und stürzte. Am Moped entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Jugendliche verletzte sich leicht.
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