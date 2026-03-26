LPI-SHL: Mit dem Moped gestürzt

Veilsdorf (ots) - In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter eine nicht fahrbereite Simson S50 aus einem Carport in der Schackendorfer Straße in Veilsdorf. Das Moped hat einen Wert von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Simson geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens ...

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