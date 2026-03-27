LPI-SHL: Von der Sonne geblendet
Meiningen (ots)
Ein 58-jähriger Motorradfahrer fuhr Donnerstagabend auf der Rohrer Straße in Meiningen in Richtung Stadtzentrum. Zur gleichen Zeit wollte ein 56-jähriger Autofahrer von der Straße "Rohrer Stirn" auf die bevorrechtigte Rohrer Straße auffahren. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der Pkw-Fahrer das Krad. Der 58-Jährige versuchte noch zu bremsen, es kam jedoch zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.
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