Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Von der Sonne geblendet

Meiningen (ots)

Ein 58-jähriger Motorradfahrer fuhr Donnerstagabend auf der Rohrer Straße in Meiningen in Richtung Stadtzentrum. Zur gleichen Zeit wollte ein 56-jähriger Autofahrer von der Straße "Rohrer Stirn" auf die bevorrechtigte Rohrer Straße auffahren. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der Pkw-Fahrer das Krad. Der 58-Jährige versuchte noch zu bremsen, es kam jedoch zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

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